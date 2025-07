Tir perde carico di pomodori a Solofra, domenica di caos sul Raccordo Ieri traffico bloccato e proteste per i disagi anche nella galleria Monte Pergola

Tir perde il carico di pomodori all’uscita della galleria Monte Pergola, sul raccordo Avellino Salerno prima dell’uscita di Solofra. Traffico bloccato anche sotto il tunnel in direzione Salerno. Domenica di caos e disagi sul Raccordo ad alta percorrenza, che collega i due capoluoghi campani. Sul postoè servito l'intervento della polizia stradale e degli uomini dell’ANAS per rimuovere le cassette e fare defluire il traffico. Lunga la colonna di traffico che si è formata in direzione Salerno e sindaci, cittadini e automobilisti invocano il completamento dei lavori sul raccordo, che definiscono eterna incompiuta. Intanto da lunedì prossimo, proprio per consentire il transisto dei tir delle aziende conserviere, scatta la chiusura alle auto per 4 ore della galleria. Dal 4 agosto al 6 settembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 la circolazione sarà consentita solo ai tir per il trasporto dei pomodori, alle ambulanze e ai mezzi di emergenza. Sarà proprio l’Anas a provvedere al regolare svolgimento della circolazione allestendo proprie postazioni lungo tutto il tratto interessato.