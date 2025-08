Si rompe condotta idrica a Montemarano: 36 comuni restano senz'acqua Atripalda, Aiello del Sabato, Montemiletto, Montefusco e decine di altri comuni restano a secco

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della rottura di una condotta adduttrice verificatasi nel territorio del Comune di Montemarano, si rende necessaria la sospensione dell’erogazione idrica ai serbatoi che alimentano i seguenti Comuni:

Provincia di Avellino (AV): Atripalda (fraz. Cerzete), Castelvetere sul Calore (rurale), Montemarano (rurale), Parolise, Santo Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata Principato Ultra, Pratola Serra, Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino (rurale), Forino, Contrada, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Altavilla Irpina, Montefalcione, Venticano, Pietradefusi, Lapio, Chiusano San Domenico, San Mango sul Calore, Montemiletto, Chianche, Petruro Irpino, Santa Paolina, Roccabascerana, Pietrastornina (fraz. Ciardelli), Torre Le Nocelle, Tufo, Torrioni, Montefusco.

Provincia di Benevento (BN): San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Calvi, San Nazzaro.

Pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica nei territori sopra indicati, in funzione della disponibilità e della durata dell’intervento, la cui ultimazione è prevista in tarda serata di oggi, lunedì 4 agosto 2025. Al fine di garantire un corretto approvvigionamento, potrebbe rendersi necessaria la chiusura notturna dei serbatoi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di martedì 5 agosto 2025, orario in cui avrà inizio la riapertura graduale dell’erogazione per consentire il recupero dei livelli minimi nelle ore diurne. Si evidenzia che gli orari indicano l’apertura e la chiusura delle condotte, tuttavia, a causa della grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi già nel pomeriggio. Alla ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, di breve durata, che non ne pregiudicano la potabilità. Si consiglia comunque di far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo, fino alla scomparsa di eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà a fornire aggiornamenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e tramite il canale Facebook ufficiale. Per casi di effettiva e improrogabile necessità, è possibile contattare il NUMERO VERDE 800 954 430, sempre attivo.