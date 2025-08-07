Cassano, lavori nella centrale di sollevamento: stop acqua tra Irpinia e Sannio Oltre venti comuni in provincia di Avellino resteranno a secco

Alto Calore Servizi Spa comunica che a causa di lavori improcrastinabili, da eseguirsi con somma urgenza presso la centrale di sollevamento di Cassano Irpino, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ai serbatoi che alimentano i Comuni di Ariano irpino, Grottaminarda, Torella Dei Lombardi, Lioni, Bonito , Melito Irpino, Montecalvo irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Taurasi, Sant’Angelo All’Esca, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri , Apice, Paduli , S. Arcangelo Trimonte , Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro , Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni. Ciò potrebbe comportare il verificarsi di disfunzioni in ragione del venir meno della disponibilità della risorsa e della durata dell’intervento la cui ultimazione è prevista alle ore 20:00. Al fine di garantire il ripristino dei livelli dei serbatoi interessati dall’interruzione, sarà necessario disporne la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, 8 Agosto, orario in cui avrà inizio la riapertura graduale dell’erogazione. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità. Per questo motivo si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizio S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica anche che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Santa Paolina dalle ore 22:00, di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 8 Agosto. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale.