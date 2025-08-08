L'arte della paglia incanta Montecalvo Irpino: ecco i giganti buoni Le magnifiche opere realizzate artigianalmente dagli abitanti con tanta passione e creatività

Vale davvero la pena farsi un giro a Montecalvo Irpino, nella Valle del Miscano in questa calda estate 2025 per ammirare da vicino, in ogni angolo del paese, dal centro alle zone rurali, i "Giganti buoni".

Le magnifiche opere realizzate a mano, artigianalmente dagli abitanti del luogo con tanta passione, impegno, fantasia e creatività. Ci sono volute tre ore per ammirarle con attenzione tutte, insieme al collega Domenico Santosuosso di Radio Ufita che ha avuto la pazienza e la grande disponibilità di accompagnarci personalmente nelle varie postazioni. Come una sorta di presepe itinerante. Opere ognuna ispirata ad una tematica tra cui l'ambiente e tante curiosità anche divertenti. Clicca qui per vederle tutte insieme agli ultimi allestimenti in atto.

Un concorso pubblico, quello promosso dal comune montecalvese guidato dal sindaco Francesco Pepe che punta a bissare il grande successo della prima edizione, reso quest'anno ancora più partecipato e coinvolgente.

Rotoballe di paglia decorate, casette, il volto del grande redentore, solo per citarne qualcuna e fuori concorso anche un'opera dedicata alla Palestina, all'ingresso del paese, mai come in questo momento di grande attualità.

Coinvolti in questa affascinante iniziativa giovani e non solo. Una vera e propria competizione con tanto di voti e premio finale per l'opera più cliccata sui social.

"Quest’anno i partecipanti si sono davvero superati! Abbiamo ricevuto opere ancora più originali e sorprendenti, che dimostrano quanta creatività, passione e amore ci siano per il nostro territorio.

Adesso tocca a voi scegliere il vostro gigante preferito!"

Ecco come votare:

"Sfoglia sulla pagina facebook l’album con tutte le foto in gara. Mettere "Mi piace" alle foto preferite, invitando amici e familiari a fare lo stesso!

Per votare ci sarà tempo fino al prossimo 31 agosto 2025. La foto con il maggior numero di "Mi piace" (verificati) sarà premiata durante un evento pubblico e riceverà un premio speciale! Il 10 agosto è il termine ultimo per pubblicare le foto. Verranno considerati validi solo i "like" provenienti da profili reali. I voti sospetti o provenienti da account falsi non saranno conteggiati".

Sotto ogni foto vi è la posizione in cui si potranno ammirare dal vivo i meravigliosi giganti, immortalati oggi dal nostro obiettivo.

"Facciamo brillare ancora una volta Montecalvo Irpino e dimostriamo, con orgoglio, la bellezza delle nostre tradizioni!"