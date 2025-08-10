Emergenza idrica, a Montemiletto arriva l'autobotte. Ieri pomeriggio, dopo le sollecitazioni formulate dal Sindaco all’Alto Calore Servizi, e’ stata garantita alle famiglie interessate il servizio sostitutivo di emergenza in modo da alleviare il disagio. L’arrivo dell’autobotte non serve a risolvere il problema ma certamente avrà dato un poco di sollievo ai cittadini.
Il divieto
Rimane in essere l’ordinanza del 5.8.2025 di divieto d’uso per il consumo umano dell’acqua erogata in via Tauzi e in via Perillo sino a diverse indicazioni in merito da parte dell’Asl.
Sos all'alto calore
"Si anticipa che si procederà, come sollecitato sempre dal Comune, ad effettuare un sopralluogo in zona unitamente al personale dell’Alto Calore Servizi S.p.A. al fine di provvedere ad un immediato intervento di somma urgenza sulla rete idrica che risolva definitivamente la criticità, di esclusiva competenza dell’Ente Gestore.
L'erogazione
Si ringrazia l’Alto Calore Servizi per essersi attivata a garantire l’erogazione dell’acqua alternativa presso le abitazioni interessate e i cittadini coinvolti per la massima collaborazione.". Si legge nella nota.