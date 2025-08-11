"Era in pericolo, mi sono subito tuffato in acqua: non potevo lasciarla morire" Benemerenza a Montecalvo Irpino al poliziotto eroe, autore del salvataggio di una donna in Sardegna

E' stato il sindaco di Montecalvo Francesco Pepe a consegnare nelle mani del poliziotto irpino Gianmarco Manzelli, l'atto di benemerenza civica, per il gesto eroico compiuto lo scorso 27 luglio 2025 alle 17.20 circa nelle acque di Saline di Palau in provincia di Sassari, Sardegna.

L'agente di polizia che ha prestato anche servizio nel commissariato di Ariano Irpino è intervenuto con prontezza e straordinario coraggio per salvare una donna in grave pericolo di annegamento.

Un alto esempio di altruismo, senso civico e solidarietà umana, fino a mettere seriamente a rischio la propria incolumità per salvare una vita umana.

L'amministrazione comunale, di cui fa parte anche sua madre, Maria Rosaria Cardillo, ha espresso un doveroso ringraziamento a Gianmarco, a nome anche dell'intera cittadinanza per l’eroico gesto compiuto.

"L'amministrazione comunale, decreta di conferire al cittadino Gianmarco Manzelli, nato ad Ariano Irpino il 26.2.1995 la benemerenza civica del comune di Montecalvo Irpino quale pubblico encomio per l’eccezionale atto di coraggio e generosità dimostrato, che costituisce motivo di orgoglio per tutta la comunità".

L'emozione nelle parole del poliziotto eroe: "Ero fuori dal servizio e dopo aver notato una donna in pericolo tra le onde minaccioso, non ho pensato ad altro, neppure alla mia vita. Mi sono precitato e tra non poche difficoltà, ho cercato in tutti i modi di allontanare dal pericolo la donna. Non è stata impresa facile.

Siamo arrivati privi di forze entrambi a riva. Oggi la donna sta bene. Sento di aver fatto solo il mio dovere da poliziotto e da cittadino. Non potevo fermarmi o arrendermi. Non potevo lasciarla morire.

E' un gesto che rifarei. Ringrazio la comunità di Montecalvo Irpino, mia madre, le istituzioni e la grande famiglia della polizia per l'attenzione mostrata nei miei confronti".