Moscati, il manager Perito in tour nell'ospedale di Solofra tra corsie e reparti La visita della governance

Un importante momento di confronto con il personale, tra reparti e sale diagnostiche, per osservare da vicino l’organizzazione e raccogliere proposte utili al miglioramento dei servizi. Tappa presso il plesso ospedaliero di Solofra, questa mattina, per la nuova Direzione Strategica dell’Azienda Moscati.

Attenzione ai dettagli, ascolto attivo e dialogo costruttivo hanno caratterizzato la visita del management: elementi indispensabili per valorizzare le potenzialità della struttura e pianificare interventi concreti.

