Grottaminarda: riparte il campetto sportivo di piazzale della Repubblica

Si sono riaccese le luci sul campetto sportivo di piazzale della Repubblica ridando vitalità ad un'area interessata da un processo di valorizzazione.
É stata, infatti, inaugurata nei giorni scorsi la nuova gestione dell'impianto polivalente, affidato in locazione dal comune di Grottaminarda tramite regolare Avviso di selezione ad evidenza pubblica.
"Il Campetto di proprietà comunale è tornato operativo ed auguriamo buon lavoro al nuovo gestore - afferma l'assessore allo sport Michele Spinapolice - per l'amministrazione era particolarmente importante assegnare nuovamente il campetto perché significa dare nuove opportunità ai ragazzi di fare sport e sana socializzazione in un'area, tutto sommato, centrale del paese, rivitalizzando un quartiere per il quale stiamo mettendo in campo altre iniziative finalizzare alla sua valorizzazione e riqualificazione".