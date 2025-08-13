Grottaminarda: riparte il campetto sportivo di piazzale della Repubblica Vitalità ad un'area interessata da un processo di valorizzazione

Si sono riaccese le luci sul campetto sportivo di piazzale della Repubblica ridando vitalità ad un'area interessata da un processo di valorizzazione.

É stata, infatti, inaugurata nei giorni scorsi la nuova gestione dell'impianto polivalente, affidato in locazione dal comune di Grottaminarda tramite regolare Avviso di selezione ad evidenza pubblica.

"Il Campetto di proprietà comunale è tornato operativo ed auguriamo buon lavoro al nuovo gestore - afferma l'assessore allo sport Michele Spinapolice - per l'amministrazione era particolarmente importante assegnare nuovamente il campetto perché significa dare nuove opportunità ai ragazzi di fare sport e sana socializzazione in un'area, tutto sommato, centrale del paese, rivitalizzando un quartiere per il quale stiamo mettendo in campo altre iniziative finalizzare alla sua valorizzazione e riqualificazione".