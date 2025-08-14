Forti disagi alle poste di Sant'Angelo dei Lombardi: ufficio in sofferenza

Sant'Angelo dei Lombardi.  

"Forti disagi e attese anche di oltre una ora  all'ufficio Postale di Sant’Angelo dei Lombardi. Nonostante l'alta professionalità  e tutta la disponibilità  degli operatori, però la carenza di personale  l'apertura di solo due sportelli, la mancata riapertura dell'importante ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi, di pomeriggio, costringe i cittadini a lunghe snervanti attese, anche solo per pagare un bollettino  postale". La denuncia arriva da Tony Lucido

Ieri 13 agosto, in alcuni momenti, con l'afflusso di tanti emigrati di ritorno, dei vacanzieri, in alcuni casi  l'attesa ha sfiorato le due ore.  Molto malumore e proteste, stima e comprensione  per gli operatori, al lavoro senza un minuto di tregua.

Lamentele e proteste sono state rappresentate al personale  per la disattenzione  degli organi provinciali  delle poste, competenti e responsabili della grave disattenzione verso i cittadini e l'utenza di Sant’Angelo dei Lombardi e dell'Alta Irpinia.

Tra i presenti e sofferenti per ritardi e per calura estiva, alcuni artigiani hanno dovuto lasciare la nottega o il lavoro per ore.

Tra tanta rabbia  è  emersa forte la determinazione di dire basta con petizioni puntualmente  disattese, di segnalere  la grave situazione  agli organi della magistratura  competente perché possano verificare se ci sono omissioni o  disattenzioni o altro".

