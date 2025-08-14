Forti disagi alle poste di Sant'Angelo dei Lombardi: ufficio in sofferenza La denuncia di Tony Lucido: "Disagi per carenza di personale"

"Forti disagi e attese anche di oltre una ora all'ufficio Postale di Sant’Angelo dei Lombardi. Nonostante l'alta professionalità e tutta la disponibilità degli operatori, però la carenza di personale l'apertura di solo due sportelli, la mancata riapertura dell'importante ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi, di pomeriggio, costringe i cittadini a lunghe snervanti attese, anche solo per pagare un bollettino postale". La denuncia arriva da Tony Lucido.

Ieri 13 agosto, in alcuni momenti, con l'afflusso di tanti emigrati di ritorno, dei vacanzieri, in alcuni casi l'attesa ha sfiorato le due ore. Molto malumore e proteste, stima e comprensione per gli operatori, al lavoro senza un minuto di tregua.

Lamentele e proteste sono state rappresentate al personale per la disattenzione degli organi provinciali delle poste, competenti e responsabili della grave disattenzione verso i cittadini e l'utenza di Sant’Angelo dei Lombardi e dell'Alta Irpinia.

Tra i presenti e sofferenti per ritardi e per calura estiva, alcuni artigiani hanno dovuto lasciare la nottega o il lavoro per ore.

Tra tanta rabbia è emersa forte la determinazione di dire basta con petizioni puntualmente disattese, di segnalere la grave situazione agli organi della magistratura competente perché possano verificare se ci sono omissioni o disattenzioni o altro".