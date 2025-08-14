Una passeggiata "piano piano" nel ricordo del grande Marcello Tarone "Presidè si gruoss"

Una maratona passeggiata e una partita di calcio degli ex zungolesi dal 1986 ad oggi in ricorso del grande Marcello Tarone e alla fine l'immancabile caciocavallo impiccato da lui brevettato e col passare degli anni imitato.

E' il giorno del ricordo a Zungoli. Adm per sempre. Polisportiva zungolese 1986 invita tutti a partecipare questa sera a partire dalle 17.00 fini a tarda sera. Lo slogan: "Piano piano, presidè su gruoss".

Tifoso appassionato di calcio, un simbolo, una leggenda nella vita sociale e politica di Zungoli. Dipendente stimato del tribunale Ariano prima e Benevento, rispettato da tutti, un punto di riferimento per molti, sempre pronto ad essere disponibile.

Pioniere del catering che ha saputo gestire con passione, dando vita a un'altra straordinaria avventura, portando avanti con successo la tradizione enogastronomica e facendo crescere ancor di più i suoi legami con tanti amici.

Una persona straordinaria e unica che ha saputo lasciare il segno in ogni cuore che ha incontrato nella sua vita...