Montecalvo Irpino: incontro pubblico per lo sviluppo delle aree interne L'appuntamento è per sabato 16 agosto alle 19.00 in piazza Vittoria

"Pensiamo che il tempo delle chiacchiere sia finito. Occorre mobilitarsi per elaborare proposte per il futuro delle aree interne, proposte per migliorare i servizi ed invertire la tendenza all'impoverimento. È giunto il momento in cui ci si deve assumere responsabilità per uno sviluppo dal basso, serio e moderno. Non è una questione partitica, ma politica.

Riguarda tutti, anziani, giovani, occupati, disoccupati. Chiunque viva nelle aree interne deve porsi delle domande e contribuire ad elaborare risposte. È giusto capire anche chi è davvero interessato a migliorare la qualità della vita e chi, invece, sta bene in questo degrado".