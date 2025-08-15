"Da tre giorni siamo senz'acqua. E' terzo mondo qui giù, che bel ferragosto" La segnalazione ci giunge dalle contrade San Felice e Corsano a Montecalvo Irpino.

"Da tre giorni siamo senz'acqua. E' terzo mondo qui giù". La segnalazione ci giunge dalle contrada San Felice e Corsano a Montecalvo Irpino. "E' vergognoso. Un ferragosto in queste condizioni non lo auguriamo a nessuno".

E siamo non molto distanti dalla famigerata strada provinciale 414 completamente trascurata dalla provincia di Avellino e alle prese con un'infinità di perdite. Qualcuna è stata recentemente riparata, ma nel tratto Ariano- Montecalvo se ne contano ancora tantissime. Alcune sono anche invisibili. Qui andrebbe sostituita totalmente la condatta.

Ma al danno anche la beffa: "Il consumo dell'acqua viene calcolato sempre in esubero. Per dirla in breve, paghiamo senza consumi. Basta venire a controllare il contatore e i numero per rendersi conto. E in questi giorni sentiamo parlare di aumenti. Ma con che coraggio?"