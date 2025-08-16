Ariano: dissestata in più punti e ad alto rischio la strada provinciale 236 L'appello dei residenti

Dissestata in più punti e ad alto rischio la strada provinciale 236 nel tratto compreso tra Ariano Irpino, Flumeri e Villanova del Battista attraversata dai mezzi pesanti della ferrovia.

Dopo i due innesti Manna sui quali la provincia ha disposto il divieto di accesso ai mezzi pesanti, leggi qui, la situazione è diventata difficile anche lungo il tratto di località Casone che porta Tre Torri dove a protestare sono soprattutto i residenti.

"Siamo di fronte ad una strada senza regole, si corre a forte velocità giorno e notte. E' diventato ad alto rischio sia per noi che i nostri animali uscire fuori".