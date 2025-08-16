Sos acqua in Irpinia: decine di comuni senz'acqua, ecco quali Rubinetti a secco nella notte

Sospensioni serali in almeno tredici comuni anche per oggi 15 agosto 2025 in Irpinia. L’interruzione è prevista dalle ore 22:00 del 16 agosto 2025 alle ore 06:00 del 17 agosto 2025, come si legge nella nota di Alto Calore indirizzata agli enti.

Il calo delle sorgenti

A causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi che servono i comuni interessati dalle sospensioni. Per cui oggi scatterà la chiusura notturna dei serbatoi che servono i Comuni di Pietrastornina, Monteforte Irpino, Aiello del Sabato, Cesinali e San Michele di Serino (serbatoio rurale), quello di Montella, i serbatoi che servono i Comuni di Sirignano, Mugnano del Cardinale, il Comune di Sturno (intero territorio comunale), il serbatoio del Comune di Frigento (serbatoio Centro Urbano, serbatoio San Marco e Lappierti).

Elenco dei comuni:

Del Comune di Gesualdo (serbatoio Lappierti) Torella dei Lombardi, dove è stata disposta la chiusura notturna del serbatoio Porrara a servizio del Comune (C.da Lenze, C.da Boschitiello, C.da Piano Marotta, Via dell’Angelo, C.da Ponticelli e C.da Serroni). Infine la chiusura del serbatoio a servizio del Comune di Nusco (zone rurali). Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.