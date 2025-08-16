Altavilla Irpina: un parco dedicato a tutti gli emigrati nel mondo La comunità si prepara a vivere un momento speciale

Il 22 agosto, alle ore 19:30, sarà inaugurato il Parco dell’Emigrante, un giardino nato sulle ceneri del vecchio Cinema Moderno, rimasto chiuso per oltre quarantacinque anni.

Un luogo che diventa memoria e simbolo, dedicato a tutti gli altavillesi emigrati nel mondo. Nel corso della serata si parlerà anche della nostra miniera di zolfo e delle dure condizioni di lavoro che spinsero tanti a partire in cerca di una vita migliore.

In questo contesto verrà proiettato il film Mineurs, diretto da Fulvio Wetzl, con Franco Nero e Valeria Vaiano, la partecipazione di Antonino Iuorio e i costumi di Metella Raboni, prodotto da Vawe Films.

Un’opera che racconta l’emigrazione e il lavoro, intrecciando storia e memoria collettiva. L’amministrazione comunale, attraverso la creazione del Parco dell’Emigrante, intende non solo restituire alla comunità uno spazio rigenerato, ma anche riaffermare il valore della cultura come strumento di crescita e di coesione sociale. Un momento di memoria e di rinascita.