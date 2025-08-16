Zungoli: momento celebrativo dedicato alla trebbiatura e al raccolto Le aree interne rievocano la storia e le tradizioni

Un momento celebrativo dedicato alla trebbiatura e al raccolto. Siamo a Zungoli in Irpinia, territorio incanmtevole, noto per l'antico tratturo Pescasseroli-Candella, tra i luoghi più importanti d'Italia lungo la via della Transumanza. E' qui che verrà rievocata la storia, dell'antica trebbiatura.

L'appuntamento è per venerdì 22 agosto con inizio alle 17.00 nell'area campo sportivo. Zungoli con le sue tradizioni ed eccellenze fa parte del patrimonio Unesco.

Si tratta del secondo anno consecutivo. Gli organizzatori sperano di potre bissare il successo dello scorso anno. Punto di forza sarà anche quest'anno Seppuccio folk.