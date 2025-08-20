Uno scorcio di San Vito Lo Capo spunta al Landolfi: il sindaco La Sala ringrazia Il post rilanciato dalla pagina social del Moscati-Landolfi

"Un’assistenza centrata sulla persona, in cui l’ambiente diventa parte integrante del percorso terapeutico. L’intervento realizzato presso il plesso Landolfi di Solofra, con la valorizzazione artistica della palestra robotica riabilitativa, rappresenta un esempio concreto di come la bellezza possa diventare parte integrante della cura.

Un sentito ringraziamento al Comune di San Vito Lo Capo e al sindaco Francesco La Sala per la sensibilità manifestata. La loro attenzione testimonia con forza che la salute è un valore universale, condiviso e trasversale, capace di unire istituzioni e comunità". Così il nuovo manager del Moscati-Landolfi Germano Perito.

"Oggi 20 agosto 2025, alla presenza del Sindaco Francesco La Sala, abbiamo avuto il piacere di accogliere nella casa comunale il Dott. Giovanni Panariello per rendergli omaggio, in quanto egli stesso assieme alla direzione strategica aziendale è stato promotore di un'iniziativa volta all'umanizzazione degli spazi dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, plesso Landolfi di Solofra (AV). L'iniziativa, che ha visto realizzare sulle pareti della palestra robotica riabilitativa dell'unità operativa complessa di recupero e riabilitazione funzionale, diretta dallo stesso Dott. Panariello, una gigantografia della costa Sanvitese al fine di rendere l'ambiente più accogliente e piacevole ai degenti e, al contempo, promuovere le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, instaurando, così, un rapporto di amicizia tra l’Azienda Ospedaliera ed il Comune di San Vito Lo Capo.". Così in un post pubblicato sulla pagina del comune di San Vito Lo Capo, condivso sulla pagina social del Moscati di Avellino.