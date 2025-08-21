Crisi idrica, decine di comuni senz'acqua: a Montella 4 notti di stop La crisi idrica in provincia di Avellino, ecco il nuovo calendario delle interruzioni

Continua l'emergenza idrica in Irpinia. L'Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la sospensione programmata dell’erogazione idrica in numerosi comuni dell’Irpinia, a causa di una riduzione significativa e prolungata dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi.

A Montella quattro notti senza acqua

A Montella, il serbatoio comunale è chiuso dalle ore 23:00 dello scorso martedì 19 agosto alle ore 06:00 di sabato 23 agosto 2025, per quattro notti consecutive. Gli orari indicati si riferiscono alle manovre sulle condotte, mentre la reale interruzione del servizio potrà variare in base ai tempi di svuotamento e riempimento delle reti. L’azienda segnala che, al ripristino del flusso, potranno verificarsi temporanei episodi di torbidità dell’acqua, senza pregiudicare la potabilità.

Baronia e Alta Irpinia, è crisi idrica

Ulteriori sospensioni sono previste nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto 2025. Dalle ore 23:00 alle ore 06:00 sarà interrotto il servizio idrico nei comuni di Taurasi (intero territorio) e Torella dei Lombardi (contrade Lenze, Boschetiello, Piano Marotta, Ponticelli, Serroni e Via dell’Angelo). A Paternopoli, la chiusura interesserà i serbatoi Mattine e San Quirico dalle ore 22:00.

Comuni interessati dalla chiusura notturna tra il 21 e il 22 agosto

Nello stesso arco temporale, dalle 22:00 alle 06:00, stop ai serbatoi anche nei comuni di Sirignano e Mugnano del Cardinale, oltre che a Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Lapio, San Mango sul Calore (frazione Poppano), Pratola Serra (serbatoio Nocione), Montefalcione (serbatoio Basso), Candida, Manocalzati (serbatoio Torre Calzisi), Altavilla Irpina (serbatoio Gemelli), Grottolella e Montemiletto.

Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte e Monteforte Irpino

Sempre nella notte tra il 21 e il 22 agosto, la chiusura notturna riguarderà anche Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte e Monteforte Irpino, dalle 22:00 alle 06:00.