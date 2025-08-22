Montemiletto: una serata di pugilato con i campioni Tra i personaggi di rilievo l'ex campione Patrizio Oliva

Si terrà a Montemiletto, sabato prossimo 30 agosto 2025, la serata pugilistica “Montemiletto Boxing Night”, organizzata dall'Asd Irpinia Pro Ring guidata dal tecnico e maestro Fpi Sandro Froncillo.

L'evento avrà inizio alle ore 21:00 in piazza IV Novembre e vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo del

mondo pugilistico nazionale e regionale. Ci saranno, infatti, Patrizio Oliva ex campione e responsabile della

squadra azzurra U15, Rosario Africano in qualità di Vice Presidente nazionale Fpi, il presidente del comitato regionale Campania Fpi Remo D'Acierno e Valerio Pisaniello in qualità di delegato provinciale Fpi Avellino/Benevento e capo ufficio stampa.

Montemiletto Boxing Night, intende promuovere la cultura sportiva e valorizzare i giovani atleti del territorio, offrendo al pubblico incontri tecnici e momenti di confronto con figure istituzionali della federazione pugilistica italiana.

L'Asd Irpinia Pro Ring Team Froncillo ringrazia il comune di Montemiletto per il sostegno e tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dell'evento.