Crisi idrica, comuni senz'acqua: rubinetti a secco, ecco dove Le comunicazioni ai sindaci

Monteforte Irpino, Summonte, Montella e altri comuni – Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la sospensione temporanea dell’erogazione idrica in diversi Comuni dell’Irpinia a causa di una significativa e persistente riduzione dell’apporto dai gruppi sorgentizi.

Date, orari e Comuni coinvolti

La chiusura dei serbatoi interesserà i Comuni di Monteforte Irpino e Summonte nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto 2025, dalle 22:00 alle 06:00. Nello stesso periodo, la sospensione riguarderà anche Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Pratola Serra, Prata di Principato Ultra, Montefredane (serbatoio Arcella), Grottolella, Manocalzati (serbatoio Torre Calzisi) e Candida, con le medesime fasce orarie.

Sospensione prolungata per il Comune di Montella

Per il Comune di Montella, il serbatoio sarà chiuso dalle ore 23:00 di lunedì 25 agosto 2025 fino alle ore 06:00 di sabato 30 agosto 2025, per cinque notti consecutive.