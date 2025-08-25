Lutto in amministrazione, muore consigliere comunale di maggioranza Il cordoglio del sindaco e dei colleghi di governo

Un lutto che ha sconvolto l'amministrazione comunale e tutta Roccabascerana. Dolore per la morte del consigliere comunale Antonio Principe.

"Il sindaco, gli amministratori ed il personale dipendente partecipano con profondo dolore alla scomparsa del Consigliere Antonio Principe. Uomo di grande dedizione e impegno civico, ha offerto con passione e senso di responsabilità il suo contributo alla comunità", il messaggio affidato ai social dal primo cittadino Roberto Del Grosso e non solo.

"La sua prematura perdita lascia un vuoto incolmabile nell’amministrazione e in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di collaborare con lui. Alla famiglia giungano i sentimenti più sentiti di cordoglio e vicinanza".