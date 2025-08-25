Sos sangue negli ospedali campani, serve anche al Moscati di Avellino

Serve sangue, chi può doni

Avellino.  

Come negli altri ospedali campani e come accade puntualmente nel mese di agosto è SOS sangue. Sempre meno donatori aiutano ospedali e associazioni nella raccolta, complici i caldi giorni di agosto e le vacanze per molti. Riserve ridotte anche al Moscati di Avellino. Raggiunto telefonicamente il dottore Silvestro Volpe rinnova l'invito, sempre importante, a donare: una buona pratica che quanti possono devono adottare. Si tratta di una carenza diffusa in tutta la rete campana, che avviene annualmente in questo periodo. Rinnovo l'invito ai donatori abituali e a quanti vogliano fare la propria parte a raggiungere il Moscati per donare". Da molte ore un messaggio social, che invita quanti possono a donare sangue, è diventato virale. L'emergenza vissuta dall'ospedale avellinese è la stessa patita dai presidi campani in generale. 

