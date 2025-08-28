Estate arianese: è il giorno della cena in bianco, anteprima di vicoli è arte Scenario dell'iniziativa sarà l'isola pedonale di via tribunali nel cuore pulsante della città

Ci siamo. E' il giorno dell'anteprima di vicoli è arte. Un'altra delle manifestazioni di punta dell'estate arianese. Ecco nella foto la zona interessata di via tribunali dove si svolgerà questa sera la cena in bianco della prima edizione dell'Ariano in wite.

Ci saranno panche conviviali dove tutti potranno scegliere il proprio posto. "Molti ci chiedono se l’abbigliamento bianco sia obbligatorio, non vogliamo imporre nulla, ma riteniamo che indossare almeno una maglietta bianca sia un modo carino per rimanere a tema.

Per quanto riguarda i posti a sedere, potranno accomodarsi solo le persone munite di biglietto per la cena, in modo da garantire il posto a chi è in possesso del ticket. Tuttavia, la serata è aperta a tutti e invitiamo anche coloro che non sono riusciti a prendere il biglietto a partecipare, magari cenando nei locali vicini prima di unirsi a noi. Sarà una festa per tutti, all’insegna del divertimento e del colore bianco.

Vicoli è arte proseguirà fino al prossimo 31 agosto. Clicca qui per leggere l'intero programma.