L'Italia del dono si dà appuntamento in Campania a Pietrelcina

L'Italia del dono si da appuntamento quest'anno nel cuore della Campania, per la più grande festa del dono nell'anno del suo primo decennale realizzata dall'istituto italiano della donazione, in collaborazione con il Cervolab Irpinia Sannio e Ets.
"Il 3, il 4 e il 24 ottobre 2025, vi aspettiamo tutti a Pietrelcina - afferma Raffaele Amore presidente Cesvolab Irpinia Sannio Ets - per celebrare il dono day.
Protagonista Irpinia e Sannio, che l'istituto italiano donazioni, ha riconosciuto, capitale italiana del dono 2025. Un'occasione importante per il nostro territorio.
Il nostro appello alle scuole, associazioni, istituzioni e imprese a partecipare insieme a noi, per festeggiare il dono. Contattate il Cesvolab. Vi aspettiamo".