Sant'Angelo dei Lombardi: protagonisti d'Irpinia, quattro riconoscimenti

Il sindaco Rosanna Repole: "Celebrare le persone per conoscersi innanzitutto e per far conoscere ai cittadini le buone pratiche di chi opera in vari settori"

Sant'Angelo dei Lombardi.  

Il premio protagonisti d'Irpinia all'ottava edizione. Domenica 31 agosto, inizio alle ore 19.00, si terrà la manifestazione che premia le donne e gli uomini distintisi nella cultura, a trecentisessanta gradi, e nell'imprenditoria.

Quest'anno un premio a quattro persone per impegno, capacità di innovare e attenzione al welfare aziendale.

Così nella sala teatrale del Centro Sociale "Don Bruno Mariani", ci saranno mondo dell'Impresa e dell'Università.

Un premio a Maria Grazia Villano, vice presidente di Omi - Officine Meccaniche Irpine, per le politiche messe in campo negli stabilimenti dell'azienda sul gender equality con iniziative volte a promuovere l'uguaglianza delle donne e i loro diritti anche e soprattutto in ambito lavorativo.

Altro premiato è Gennaro Imbriano, origini di Sant'Angelo dei Lombardi e adesso all'Università di Bologna come professore associato presso il dipartimento delle arti, facoltà di storia della filosofia.

Originario di Calitri è Rocco De Nicola, già rettore della Imt scuola alti studi Lucca, che come docente di informatica si sta occupando dei rischi della rete e della protezione dei dati personali. Irpino di Casalfranci, con la cantine Colli di Castelfranci, è un altro premiato.

Sabino Colucci sarà a Sant'Angelo dei Lombardi come imprenditore del vino tra ricerca, innovazione e attenzione al territorio.

"Naturalmente - spiega Rosanna Repole, sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi - lo scopo di questa manifestazione è quella di celebrare le persone per conoscersi innanzitutto e per far conoscere ai cittadini le buone pratiche di chi opera in vari settori. Teniamo molto ai Protagonisti d'Irpinia, terra di persone che con impegno, tenacia e grande amore per il proprio lavoro posso offrire prospettive, metodi, visioni ed esempi positivi".

