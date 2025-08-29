San Mango sul Calore in festa: nonno Virgilio taglia il traguardo dei 100 anni Gli auguri della comunità e del sindaco Teodoro Boccuzzi

Grande festa a San Mango sul Calore per il traguardo dei 100 anni di nonno Virgilio Coppola, circondato dall’affetto dei familiari, degli amici e della comunità.

Nella sua abitazione si è recato il sindaco Teodoro Boccuzzi, insieme all'Amministrazione comunale e al Parroco, Don Rocco Salierno, per portare personalmente gli auguri a nome dell’intera cittadinanza.



“È stato davvero bello ed emozionante - ha dichiarato il primo cittadino - poter condividere con nonno Virgilio e con la sua famiglia un traguardo così importante.

San Mango conta un altro centenario che si aggiunge a diversi ultracentenari presenti nella nostra comunità: un segno evidente che qui si vive bene, grazie a un ambiente sano, alla forza dei legami familiari e alla serenità che caratterizza la nostra realtà. A nome di tutta l’amministrazione, rivolgo a nonno Virgilio i più sentiti auguri per questa splendida giornata di festa”.



"L’abbraccio caloroso dei parenti, la presenza delle istituzioni e della parrocchia hanno reso il compleanno di nonno Virgilio un momento di gioia condivisa, simbolo della vitalità e - ha chiuso Boccuzzi - della coesione sociale che contraddistinguono San Mango sul Calore."