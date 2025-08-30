Vicoli è arte entra nel vivo e questa sera in piazza arriva Tony Esposito Week end per tutti i gusti nel centro storico

Dopo la partenza ostacolata a tratti dalla pioggia "Vicoli è arte" entra nel vivo in quest'ultimo week end di agosto a partire da questa sera nel cuore pulsante del centro storico.

(Piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi, Via Prolungamento Marconi e Rione Sambuco) l'itinerario di arte e cultura.

Il programma include artisti di strada, mostre d’arte, laboratori, gastronomia e più di 60 artigiani da tutta la regione. Ecco uno dei momenti musicali scaccia pioggia di ieri nel mitico rione Sambuco. Clicca qui.

Dopo lo strepitoso successo della cena in bianco, clicca qui per rivedere le immagini, spazio alle tradizioni tra passato, presente e futuro di Ariano. Un evento che soddisfa ogni gusto a partire da quelli culinari grazie agli stand presenti lungo il percorso.

Il sindaco Enrico Franza: "Vi aspettiamo ad Ariano Irpino per accogliervi nei nostri vicoli e piazze, tra animazione, locali in piena attività, stand e tanto divertimento. Sarà un week ricco di emozioni".

Ecco il programma di oggi sabato 30 agosto: "Napul'è" con una variazione dell'ultim'ora che diventa anche una sorpresa...

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino informa che l'agenzia di management di James Senese ha comunicato che il concerto previsto per il 30 agosto deve essere nuovamente annullato a causa dell'indisponibilità del maestro, che da stanotte ha contratto una forte influenza, e considerata la sua età e la perdita di voce, non potrà esibirsi.

Per garantire un evento di valore alla città e ai numerosi spettatori attesi, l’amministrazione ha richiesto un artista che possa richiamare le stesse sonorità e origini artistiche. Siamo lieti di annunciare che il 30 agosto, alle ore 22.00, in Piazza Plebiscito, il protagonista della serata sarà il rinomato percussionista Tony Esposito.

Esposito presenterà "Il Viaggio di Ulisse", uno spettacolo concepito come un omaggio profondo e appassionato alla memoria di Pino Daniele. Attraverso le sue percussioni inconfondibili e sonorità che fondono tradizione e modernità, guiderà il pubblico in un viaggio artistico che racconta l’essenza di Napoli, le sue radici profonde e la sua anima vibrante.

L'evento, oltre a celebrare l'indimenticabile Pino Daniele, rappresenta un'importante occasione per riscoprire le contaminazioni musicali e culturali che hanno fatto di Napoli un crocevia di creatività. Ci aspettiamo un concerto capace di evocare emozioni intense e ricordi indelebili, trasformando la serata in una vera e propria esperienza sensoriale che unisce passato e presente attraverso il linguaggio universale della musica. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento straordinario e a vivere insieme una serata indimenticabile".

Ma ecco tutti gli appuntamenti di questa sera:

Palazzo degli Uffici | Ore 19:00 Proiezione del documentario “Forever and always regia di Federico Di Cicilia. Alle 21.30 spettacolo magia ombre cinesi con Max Magicyan.

Palazzo Aliperta - ore 21:00 "Nel cuore della canzone napoletana e dintorni" Espedito De Marino.

Via D’Afflito (Bar Voglia di Caffè) | dalle ore 20:00 Emilio ed Angela Jukebox live ed animazione.

Piazzetta Vico de Piano dalle ore 20:00 Piano bar con Ninì.

Museo Civico e della Ceramica - ore 21:00 Dance Museum centro studi Roberta Musto.

Prato Palazzo Renzulli | ore 24:00 "Vicili a parte con Faraway ferer musica live e dj set.

Domenica 31 agosto - Se Ariano avesse...

Piazza Plebiscito | dalle 12 alle 20 Lido 817…circa”, Spiaggia libera e pesce fresco a chiazza

"Pranzo al mare" a cura della Trattoria Braceria Due Nani e Pescheria Stella Marina, Panini al Sapo’di mare, a cura del Monopolio.

Music: Adoro u brasil, paso doble - show la famiglia - dj set Keedoman.

“Free to be”, performance di pittura e movimento di Morena Rossi “Expression MiniCrew”.

Total dance”, esibizione a cura di centro studi Roberta Musto.

Piazzetta vico de piano - dalle ore 20:00 amarcord live music.

Via D’Afflitto (Bar Voglia di Caffè) | dalle ore 20:00 Franco Rubino - Americo Scaperrotta, Peppe Ferrara sax live.

Palazzo Aliperta - ore 21:00 "Quartetto d'archi feros" Marco Giorgio Gaggia - violino primo - Chiara Ricciardi - violino secondo Fiorina Vece - Viola - Domenico Dipalma violoncello.

Palazzo degli uffici in via tribunali, alle 21.30 seconda serata: spettacolo magia ombre cinesi con Max Magicyan.

Un cartellone dell'estate arianese ancora ricco di eventi fino, compreso settembre. Clicca qui per consultarlo.