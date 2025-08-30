Mercogliano, una sola devozione: nasce la rete delle sette Madonne Ecco i comuni fondatori

"I popoli che ricordano sono quelli che resistono". È nel solco di questa verità antica che da Mercogliano nasce la rete delle sette Madonne, una comunione di intenti e visioni tra sette comuni campani uniti dal desiderio di custodire la memoria profonda della spiritualità popolare e la sua bellezza fragile, ma tenace.



I comuni fondatori sono: Mercogliano, Nocera Superiore, Pagani, Sant’Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana e Villa di Briano.



In ciascuna di queste terre la figura della Madonna si manifesta nei corpi, nei canti, nei passi scalzi dei pellegrini, nei voti sussurrati, nelle feste di popolo: segni di una devozione che non è solo fede, ma resistenza culturale. Una spiritualità che ha saputo attraversare i secoli sfidando l’omologazione e custodendo, in forme poetiche e concrete, l’anima profonda della Campania.



La Rete nasce per questo: non per celebrare il passato, ma per difendere un patrimonio vivo, agito, comunitario. Perché le tradizioni popolari, quando sono abitate con amore, non sono folklore, ma tecniche dell’anima: modi per abitare il tempo con consapevolezza, per educare lo sguardo, per resistere con gentilezza.



In questo orizzonte prende forma il premio “Sette Madonne”, un riconoscimento che non si limita a premiare, ma che onora chi ha saputo far emergere la spiritualità popolare come linguaggio dell’umano: artisti, studiosi, comunità, voci marginali, visionari.



La prima edizione sarà dedicata alla memoria del maestro Roberto De Simone, che con la sua opera ha saputo ascoltare il silenzio della tradizione e restituirgli parola, suono, dignità.



Il premio sarà conferito il 6 e 7 settembre a Mercogliano, nell’ambito della festa di Montevergine, festa della madre di tutti: Mamma Schiavona. Luogo dove si chiude e si apre, idealmente, il ciclo delle feste mariane della Campania. Un altare, un rifugio, una alleanza.



Durante la cerimonia sarà conferito anche il riconoscimento speciale “Oltre le apparenze”, pensato per coloro che – anche lontano dai riflettori – hanno saputo guardare nel profondo, custodire la bellezza invisibile, difendere la sacralità del quotidiano.



La rete delle sette Madonne è, in fondo, un gesto politico e poetico insieme: un’alleanza tra territori che scelgono di fare della Madonna un simbolo di giustizia, accoglienza, resistenza e fiducia, e delle proprie radici popolari una leva per generare futuro.