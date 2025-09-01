Screening della mammella e cervice uterina: ripartono le unità mobili Domenica 7 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 via Municipio 10, Quadrelle

Ripartono le unità mobili per la prevenzione del tumore della mammella e della cervice uterina. Domenica 7 settembre, in collaborazione con il Comune di Quadrelle, i camper dell’Asl di Avellino sosteranno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in Via Municipio 10 dove sarà possibile, previa prenotazione, sottoporsi allo Screening della mammella e della cervice uterina.

Telefonando al numero 3470359236 le donne, residenti in provincia di Avellino, potranno prenotarsi per eseguire gratuitamente la mammografia (fascia di età 50-69 anni) o il pap test (fascia di età 25-64 anni) senza necessità di impegnativa del medico.

Il tumore della mammella e quello della cervice uterina (o del collo dell’utero) sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne.

L'individuazione tempestiva della malattia permette di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace e, soprattutto, di accrescere sensibilmente le probabilità di sconfiggere queste tipologie di tumore.