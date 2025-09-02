Mercogliano: confronto aperto e interdisciplinare sull'intelligenza artificiale Dibattito pubblico nella chiesa di San Giovanni

Il prossimo 13 settembre a Mercogliano, nella chiesa di San Giovanni alle 10.30, dibattito pubblico promosso da Terramirabilis Aps, con il patrocinio del Comune di Mercogliano e in collaborazione con realtà del territorio come Pro Loco Mercogliano e 3DRap SimRacing e Oratorio Don Bosco Mercogliano aps.

Un momento di confronto aperto e interdisciplinare sui temi dell'intelligenza artificiale, tra innovazione, etica e futuro della società.

Interverranno: Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano. Fabio De Felice, Università Parthenope – Protom Spa, Antonio Limone, direttore Asl Caserta e presidente del Circolo Fausto Addesa, Don Vitaliano Della Sala, Parroco di Mercogliano, Beniamino Izzo, Ceo 3DRap. Modera il dibattito: Aldo Balestra, Caporedattore centrale de “Il Mattino”

Al termine, visita guidata della Chiesa a cura dei restauratori Martino Del Mastro e Antonietta Petruzziello (Pheliana Srl) Un’occasione per riflettere sul presente e il futuro dell’IA, con contributi autorevoli e competenze diverse.