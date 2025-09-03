Redazione del piano urbanistico comunale a Sturno: c'è l'avviso pubblico L'annuncio del sindaco Vito Di Leo

Redazione del piano urbanistico comunale a Sturno. Avviso pubblico per la raccolta delle proposte da parte della cittadinanza. A darne notizia il sindaco Vito Di Leo.

"L'amministrazione comunale di Sturno informa che, nell'ambito degli studi per la redazione del nuovo piano urbanistico comunale, viene indetta una fase di ascolto della cittadinanza ai fini di raccogliere contributi e proposte per il miglioramento del preliminare di piano urbanistico comunale.

Al fine di garantire la partecipazione della cittadinanza e di tutti i portatori di interesse al processo di formazione del piano urbanistico comunale, si invitano i cittadini, le organizzazioni e le associazioni economiche, professionali, sociali, culturali e sportive a partecipare all'incontro con i professionisti incaricati della redazione del piano urbanistico comunale che si terrà il giorno 6 settembre 2025 alle ore 17.00 nell'auditorium comunale di Sturno in via Michelangelo.