Ariano: semafori in funzione a corso Vittorio Emanuele dopo la nostra denuncia A distanza di poche ore l'impresa incaricata dal comune, ha provveduto a rimetterli in funzione

Alle 15.04 di ieri martedì 2 settembre 2025 ci siamo occupati del semaforo guasto a corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino. Ecco l'articolo. Una segnalazione allo scopo di ripristinare al più presto l'impianto essendo ad altrissimo rischio per gli automobilisti, autisti di mezzi pubblici in transito, ma anche per centauri, ciclisti e pedoni.

Detto fatto. A distanza di poche ore l'impresa incaricata dal comune, ha provveduto a rimetterli in funzione. Erano disattivati e lampeggianti dagli inizi di luglio. Troppo tempo. Una situazione di pericolo che solo per un soffio non ha avuto conseguenze gravi.

Non amiamo autocelebrarci, ma se la nostra denuncia ha spinto chi di competenza ad adoperarsi immediatamente non può che rallegrarci.