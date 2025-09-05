Solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e San Carlo Acutis Domenica 7 settembre la giornata clou alla frazione Pianopantano di Mirabella Eclano in Irpinia

Il triduo di preparazione è iniziato ieri e terminerà domani, con il santo rosario alle 19.30 e la celebrazione alle 20.00.

Domenica 7 settembre la giornata clou. Il programma prevede alle 8.00 l'arrivo della banda di Pannarano, alle 8.30 la santa messa, alle 9.30 dinanzi la chiesa proiezione con maxischermo della funzione di canonizzazione di Carlo Acutis presieduta da Papa Leone XIV in diretta da piazza San Pietro. Alle 16.30 la processione della Madonna del Carmine e San Carlo Acutis.

"La nostra comunità parrocchiale - scrive il parroco don Christian Sciaraffa - si ritrova a festeggiare insieme la Beata Vergine sotto il titolo di Madonna del Carmine, guidati dall'esempio di vita del giovane San Carlo Acutis, santo del nostro tempo e devoto di Maria, colei che fu l'unica donna della sua vita". Grande l'impegno profuso dal comitato festa e dall'associazione "Gli amici di Carlo".