Ariano: Scarnecchia e Fiumarelle, due perdite idriche in atto

Gli abitanti: "E' da giorni che va avanto lo spreco di acqua"

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Due perdite in atto ad Ariano Irpino, una nelle vicinanze della casa cantoniera, a ridosso della statale 90 delle puglie in località Scarnecchia e l'altra in contrada Fiumarelle.

"E' da giorni che va avanti questo spreco - ci dicono i residenti - senza che nessuno interviene per la riparazione".

Un problema che interessa varie zone di Ariano Irpino e non solo. Leggi qui l'ultima segnalazione in ordine di tempo. Le riparazioni avvengono ma non si fa in tempo a ripristinare una tubazione rotta che sistematicamente avviene un altro guasto. 

Una rete colabrodo ormai datata, di oltre 50 anni che andrebbe totalmente sostituita. Si va avanti invece a colpi di rattoppi e queste sono le conseguenze. 

