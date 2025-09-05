Ariano: Scarnecchia e Fiumarelle, due perdite idriche in atto

Due perdite in atto ad Ariano Irpino, una nelle vicinanze della casa cantoniera, a ridosso della statale 90 delle puglie in località Scarnecchia e l'altra in contrada Fiumarelle.
"E' da giorni che va avanti questo spreco - ci dicono i residenti - senza che nessuno interviene per la riparazione".
Un problema che interessa varie zone di Ariano Irpino e non solo. Leggi qui l'ultima segnalazione in ordine di tempo. Le riparazioni avvengono ma non si fa in tempo a ripristinare una tubazione rotta che sistematicamente avviene un altro guasto.
Una rete colabrodo ormai datata, di oltre 50 anni che andrebbe totalmente sostituita. Si va avanti invece a colpi di rattoppi e queste sono le conseguenze.