Addio a don Pompilio, dolore a Venticano: "Lo aspettavamo in paese per la messa" Il monsignore nato a Montecalvo era atteso ieri a Venticano per le celebrazioni per Santa Maria

Si terranno oggi, mercoledì 9 settembre, i funerali di Monsignor Pompilio Cristino, parroco della Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli in Benevento e già Vicario generale dell’Arcidiocesi di Benevento. Mons. Pompilio Cristino è nato a Montecalvo Irpino (AV) il 25 luglio 1953. Ritrovato in chiesa, la sua casa, senza vita, il prete era particolarmente amato tra Irpinia e Sannio.

Ieri era atteso a Venticano

Don Pompilio avrebbe dovuto celebrare ieri pomeriggio la messa solenne a Venticano, in occasione della festa di Santa Maria, patrona del piccolo comune guidato dal sindaco Caprio, e ricevere le chiavi del paese dalle mani del sindaco e dell’amministrazione comunale.

La chiesa di Santa Maria e Sant’Alessio, a Campanarello, frazione di Venticano, attendeva il suo volto amico e la sua parola.

Il ricordo del sindaco Arturo Caprio

Il sindaco Arturo Caprio ha detto: «Oggi, come ormai da anni, avrebbe celebrato la messa e accompagnato la nostra processione. Il nostro pensiero è rivolto a don Pompilio. Il monsignore era particolarmente legato alla nostra chiesa e comunità di fedeli. Un legame speciale con la nostra Santa Maria. Amava sempre, ogni anno, celebrare la Santa Messa in occasione dello speciale appuntamento liturgico per poi accompagnare la processione. Don Pompilio resterà sempre nei nostri cuori».

Ieri la tragedia

Il suo corpo ieri è stato rinvenuto da un collaboratore in chiesa intorno alle ore 12. Condizioni di salute già compromesse, grosse difficoltà a respirare. E’ stato subito trasportato in ospedale con l’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare. La salma è esposta nella chiesa parrocchiale S. Maria di Costantinopoli fino alle ore 24 di ieri, (8 settembre 2025). Oggi (9 settembre) alle ore 15,30 la salma sarà portata in Cattedrale, dove alle ore 16,30 saranno celebrate le esequie, presiedute dall’Arcivescovo mons. Felice Accrocca.

La formazione del Monsignore

La sua formazione è avvenuta presso il Seminario Arcivescovile, dove ha svolto per diversi anni il ruolo di vice-rettore ed il Seminario Regionale “Pio XI” di Benevento. È stato ordinato presbitero il 27 agosto 1977 da S.E. Mons. Raffaele Calabria, Arcivescovo di Benevento, nella Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo in Montecalvo Irpino. Fino al 2017 ha ricoperto il ruolo di vicario generale dell’Arcidiocesi di Benevento. Attualmente era parroco della Parrocchia S. Maria di Costantinopoli, Prelato d’Onore di Sua Santità dal 30 aprile 2001 e assistente diocesano della FRATES (Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d’Italia).