Laceno, arrivano le seggiovie: un traguardo importante, che emozione L'annuncio sulla pagina facebook del comune di Bagnoli Irpino

Dalla pagina ufficiale Amministrazione Comunale - Bagnoli Irpino l'annuncio: tornano le seggiovie sul Laceno.

"Un momento che aspettavamo da tempo: sono arrivati gli elementi fondamentali dei nuovi impianti, trasportate con cura verso la loro destinazione finale. Vederle qui, pronte per essere montate, è qualcosa di più di un semplice passo avanti dei lavori: è una emozione. Ci avviciniamo sempre di più ad un impianto moderno, efficiente e funzionale. Un traguardo importante per la crescita del nostro territorio".