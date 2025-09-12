Altavilla, la Provinciale 266 tra fango e pericoli Mastrogiacomo: fate presto Il referente della Lega di Altavilla Irpina

«Da circa dieci anni - dichiara il referente della Lega di Altavilla Irpina, Rino Mastrogiacomo - la Strada Provinciale 266, in località Belvedere, si trasforma in un serio pericolo ogni volta che si verificano precipitazioni abbondanti. Lungo alcuni tratti, per centinaia di metri, si accumula fango che in certi punti raggiunge anche oltre i 30 centimetri di altezza, rendendo estremamente rischiosa la circolazione.»

«Non possiamo dimenticare che, in passato, si è già verificato un episodio grave: i Vigili del Fuoco furono costretti a intervenire per soccorrere una persona rimasta intrappolata nel fango. È inaccettabile che, a distanza di anni, il problema resti irrisolto e che la sicurezza degli automobilisti continui a essere messa a repentaglio.»

Mastrogiacomo sottolinea inoltre che la SP266 è quotidianamente utilizzata da numerosi lavoratori, in particolare dai dipendenti dell’ex FMA, molti dei quali devono percorrerla anche in orario notturno, è quindi dovere delle istituzioni competenti intervenire senza ulteriori ritardi per mettere in sicurezza la strada e scongiurare nuovi episodi che potrebbero avere conseguenze ancora più gravi.

Chiediamo con forza - conclude il referente della Lega - che vengano adottate soluzioni strutturali, così da garantire finalmente la piena agibilità della SP266 in località Belvedere.

