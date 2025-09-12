Crisi idrica: i sindaci chiamano Valditara: a rischio anno scolastico L'appello dei sindaci

Le continue interruzioni del servizio idrico e le frequenti rotture delle condotte stanno compromettendo la regolare attività scolastica in provincia di Avellino.

Noi Sindaci, nostro malgrado, siamo costretti a emanare ripetute ordinanze contingibili e urgenti al solo fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di studenti e personale scolastico.

Rivolgiamo pertanto un appello al Governo e al Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, affinché vengano individuate risorse da destinare ai Comuni per dotare le scuole di serbatoi e sistemi di autoclave in grado di assicurare un regolare approvvigionamento idrico.

Si tratta di un intervento urgente e indispensabile per mettere in sicurezza l’anno scolastico, tutelare la continuità delle attività didattiche ed evitare ulteriori disagi alle famiglie.

Siamo fiduciosi che la sensibilità del Ministro e del Governo consentirà una rapida soluzione, permettendo alle nostre comunità di affrontare con maggiore serenità l’attuale emergenza idrica.



Ciro Aquino - Montefredane

Gaetano Musto - Pietradefusi

Rino Ricciardelli - Santa Paolina

Antonio Spiniello - Grottolella

Giuseppe Lombardi - Petruro Irpino

Nicola Moretti - Solofra

Luigi Marciano - Ospedaletto d'Alpinolo

Minichiello Massimiliano - Montemiletto

Iorio Beniamino - Paternopoli

Mario Vanni - Altavilla Irpina

Riccardo Porfido - San Potito Ultra

Vittorio D'Alessio- Mercogliano

Antonio Ferullo - Parolise

Angelo D'Agostino - Montefalcione