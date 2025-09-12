Le continue interruzioni del servizio idrico e le frequenti rotture delle condotte stanno compromettendo la regolare attività scolastica in provincia di Avellino.
Noi Sindaci, nostro malgrado, siamo costretti a emanare ripetute ordinanze contingibili e urgenti al solo fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di studenti e personale scolastico.
Rivolgiamo pertanto un appello al Governo e al Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, affinché vengano individuate risorse da destinare ai Comuni per dotare le scuole di serbatoi e sistemi di autoclave in grado di assicurare un regolare approvvigionamento idrico.
Si tratta di un intervento urgente e indispensabile per mettere in sicurezza l’anno scolastico, tutelare la continuità delle attività didattiche ed evitare ulteriori disagi alle famiglie.
Siamo fiduciosi che la sensibilità del Ministro e del Governo consentirà una rapida soluzione, permettendo alle nostre comunità di affrontare con maggiore serenità l’attuale emergenza idrica.
Ciro Aquino - Montefredane
Gaetano Musto - Pietradefusi
Rino Ricciardelli - Santa Paolina
Antonio Spiniello - Grottolella
Giuseppe Lombardi - Petruro Irpino
Nicola Moretti - Solofra
Luigi Marciano - Ospedaletto d'Alpinolo
Minichiello Massimiliano - Montemiletto
Iorio Beniamino - Paternopoli
Mario Vanni - Altavilla Irpina
Riccardo Porfido - San Potito Ultra
Vittorio D'Alessio- Mercogliano
Antonio Ferullo - Parolise
Angelo D'Agostino - Montefalcione
Crisi idrica: i sindaci chiamano Valditara: a rischio anno scolastico
L'appello dei sindaci
Le continue interruzioni del servizio idrico e le frequenti rotture delle condotte stanno compromettendo la regolare attività scolastica in provincia di Avellino.