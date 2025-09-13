Alessandro, Diego e Mario: 3 nuovi preti e quell'abbraccio che emoziona Avellino Il post della pagina social Cattedrale di Avellino

Si è tenuta ieri sera l'Ordinazione presbiterale nella Cattedrale di Avellino :" ancora pervasi da tante emozioni auguriamo a Don Alessandro, Don Diego e Don Mario il giusto entusiasmo per precorrere questo cammino.

A Don Alessandro vogliamo sottolineare il nostro “Grazie per la sua capacità di ascolto e per la libertà del dialogo che ha sempre concesso."

La tua comunità parrocchiale" Così in un post la comunità della Cattedrale di Avellino saluta l'ordinazione dei tre nuovi e giovani preti. "Queste tre vocazioni rappresentano la scelta forta di scegliere la bellezza della vita, la sacralità di Gesù - spiega don Pasquale Iannuzzo -. Questi tre nuovi sacerdoti rappresentano la scelta di amore e servizio di Dio e della Comunità. Questa sera (ieri per chi legge, ndr) è festa per la nostra Comunità. La folla che si è raccolta questa sera nel Duomo premia un momento speciale per la nostra città e il suo futuro. Don Diego, Don Alessandro e Don Mario sono il futuro e la speranza.".

