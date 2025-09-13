Sorgenti a secco domenica senz'acqua, 2 notti di stop e sindaci in rivolta La mappa delle interruzioni in provincia di Avellino

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della perdurante diminuzione dell’apporto idrico dalle sorgenti e di un guasto tecnico su una condotta, in numerosi comuni dell’Irpinia sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle ore notturne.

Le chiusure riguarderanno principalmente la fascia oraria compresa tra le 22:00 di oggi, sabato 13 settembre, e le 06:00 di domani, domenica 14 settembre, con estensioni fino a lunedì 15 settembre in alcune aree. Secondo quanto riferito dalla società, nel Comune di Paternopoli l’interruzione interesserà il centro urbano, il serbatoio rurale di San Quirico e contrada Mattine.

A Montecalvo Irpino, il guasto alla condotta adduttrice verificatosi nella notte scorsa ha determinato un calo di pressione, con possibili disfunzioni soprattutto nelle zone alte; anche qui i serbatoi saranno chiusi dalle 22:00 alle 06:00.

Sospensioni previste anche nei centri limitrofi

Il provvedimento riguarderà inoltre i comuni di Frigento (contrade Pagliara, San Cosmo, San Marco, Mattine, La Quarta e Piano della Croce) e Sturno, con analoga sospensione notturna. Nella stessa fascia oraria di oggi sono previste chiusure anche a Parolise, Pietradefusi, Montefusco, Salza Irpina, San Potito Ultra e Sorbo Serpico.

Stop all’acqua anche domenica notte in nuovi centri

A partire dalle 22:00 di domenica 14 e fino alle 06:00 di lunedì 15 settembre, la sospensione sarà estesa ai comuni di Altavilla Irpina (Gemelli), Montemiletto, Pietradefusi, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Santa Paolina e alla frazione Arcella di Montefredane. Nelle stesse ore di domenica notte resteranno chiusi i serbatoi anche nei comuni di Mugnano del Cardinale, Monteforte, Quadrelle, Summonte e Sirignano. Alto Calore precisa che la misura si rende necessaria per consentire il recupero delle scorte idriche e garantire la distribuzione durante le ore diurne.