Taurano paese sostenibile con "Siedi, respira, ama"

Mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 11:00, presso la Villa Comunale

Taurano.  

Il Comune di Taurano, nell’ambito del progetto nazionale “Siedi, Respira, Ama”, ospiterà, il giorno mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 11:00, presso la Villa Comunale un evento simbolico e partecipativo.

Alla presenza del sindaco Michele Buonfiglio, del referente parrocchiale Padre Romano Vincenzo e del Presidente Nazionale di Paese Sostenibile, Pino Vitale, sarà inaugurata e installata la panchina dedicata ai valori della sostenibilità, dell’inclusione e della comunità, donata dall’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia, contestualmente, verrà allestita un’area verde attrezzata di giostre, per favorire la socializzazione e il benessere dei più piccoli.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare il Goal 11, volto a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. La rete Paese Sostenibile lancia così un nuovo segnale di impegno verso un futuro urbano più equilibrato e attento alle esigenze delle persone.

La panchina e le giostre rappresentano un gesto concreto e simbolico che riconosce l’impegno del Comune di Taurano nella promozione dello sviluppo sostenibile, della coesione sociale e della tutela ambientale.

Il sindaco, Michele Buonfiglio, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di creare spazi pubblici che siano luoghi di incontro, gioco e riflessione per tutta la comunità.

