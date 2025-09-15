Maestra stroncata da un malore fulminate, choc nell'avellinese

Lina Montanile è stata morta quando è rientrata a casa. Inutili i soccorsi

maestra stroncata da un malore fulminate choc nell avellinese
Avella.  

Maestra stroncata da un malore, dolore nell'avellinese. Shock ad Avella per la morte improvvisa di Lina Montanile, insegnante della scuola dell’infanzia presso l’Istituto “Monsignor Pasquale Guerriero”. La donna è stata colpita da un infarto fulminante nel pomeriggio di ieri, poco dopo essere rientrata nella propria abitazione. Inutili i soccorsi arrivati sul posto. Per la maestra Lina non c'è stato nulla da fare.

L'impegno in parrocchia

Lina Montanile, sposata, era conosciuta e stimata non solo come insegnante, ma anche per il suo impegno nella vita parrocchiale: faceva parte infatti del gruppo di preghiera presso la chiesa di San Giovanni. 

Il cordoglio

I colleghi, sconfortati, ricordano con commozione le ultime ore trascorse insieme a scuola: «Ci siamo salutati con la consueta leggerezza della fine delle lezioni, dandoci appuntamento al giorno dopo. Nessuno poteva immaginare che fosse l’ultima volta».

Ultime Notizie