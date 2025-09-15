Maestra stroncata da un malore fulminate, choc nell'avellinese Lina Montanile è stata morta quando è rientrata a casa. Inutili i soccorsi

Maestra stroncata da un malore, dolore nell'avellinese. Shock ad Avella per la morte improvvisa di Lina Montanile, insegnante della scuola dell’infanzia presso l’Istituto “Monsignor Pasquale Guerriero”. La donna è stata colpita da un infarto fulminante nel pomeriggio di ieri, poco dopo essere rientrata nella propria abitazione. Inutili i soccorsi arrivati sul posto. Per la maestra Lina non c'è stato nulla da fare.

L'impegno in parrocchia

Lina Montanile, sposata, era conosciuta e stimata non solo come insegnante, ma anche per il suo impegno nella vita parrocchiale: faceva parte infatti del gruppo di preghiera presso la chiesa di San Giovanni.

Il cordoglio

I colleghi, sconfortati, ricordano con commozione le ultime ore trascorse insieme a scuola: «Ci siamo salutati con la consueta leggerezza della fine delle lezioni, dandoci appuntamento al giorno dopo. Nessuno poteva immaginare che fosse l’ultima volta».