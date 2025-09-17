Crisi idrica senza fine: stanotte rubinetti a secco nell'avellinese, ecco dove L'Alto Calore annuncia per stanotte nuove interruzioni idriche

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna del serbatoio (rurale) a servizio delle Contrade San Pietro Pozzi, Montanardo, Acquara e zone limitrofe del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi dalle ore 22:00 di oggi, mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 06:00 di domani, giovedì 18 settembre 2025. Stessi disagi a Frigento: Serbatoio San Marco e Partitore Centro Urbano, C.da Pagliara, C.da San Marco, C.da Mattine, C.da La Quarta, Case popolari, C.da Piano della Croce (chiusura dalle ore 22.00 alle ore 6.00) Sturno: (chiusura dalle ore 22.00 alle ore 6.00) Paternopoli: Serbatoio Mattine, Centro urbano (chiusura dalle ore 22.00 alle ore 6.00) Nusco: Serbatoio Rurale loc. San Pancrazio, Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo, Via Campo, Via Ofanto, Via Tagliabosco Via Macchia, Via Tavernarsa , zone limitrofe (chiusura dalle ore 22.00 alle 6.00) Gesualdo: Serbatoio Rurale loc. Lappierti, C.da Ariella, C.da Carpignano, C.da Maddalena, C.da Pozzo del Principe, C.da Torre dei Monaci, C.da Pescariello, C.da Sant’Elia, C.da Catauro, C.da Otica, C.da Valli, C.da Lammie, C.da Capo di Gaudio, C.da Fontana Tassola, C.da San Silvestro, Via Dante Alighieri, (chiusura dalle ore 22.00 alle 6.00).

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei Comuni di Mugnano del Cardinale, Sirignano, Quadrelle, San Michele di Serino (rurale).