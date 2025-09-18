Avellino, Iannace: Grazie a Perito e Conte in marcia con noi per la prevenzione Camminata Rosa, i ringraziamenti del senologo Iannace

Il primario Carlo Iannace della Breast Unit dell'azienda sanitaria San Giuseppe Moscati di Avellino, promotore della Camminata Rosa, ha dichiarato: «Desidero ringraziare sentitamente il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Moscati, Germano Perito, e la direttrice generale dell’ASL Avellino, Maria Concetta Conte, per la loro partecipazione in prima linea alla Camminata Rosa. La loro presenza ha rappresentato un forte messaggio di vicinanza ai cittadini e di impegno concreto su temi fondamentali come la prevenzione, la comunicazione e la costruzione di una rete per una sanità migliore. La Camminata Rosa non è soltanto un evento simbolico, ma un’occasione di incontro e sensibilizzazione che unisce istituzioni, operatori sanitari, pazienti e famiglie. Insieme possiamo rafforzare la cultura della prevenzione e promuovere un modello di sanità capace di mettere al centro le persone e i loro bisogni».