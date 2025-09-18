Emergenza acqua, stanotte rubinetti a secco in Irpinia Ecco l'elenco dei comuni interessati dalle chiusure di stanotte 18 settembre 2025

Diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi scatta anche stanotte la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Forino dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025.Ma non solo.

Chiudono i serbatoi in valle ufita a Baronia

Alto Calore comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: FRIGENTO: C.da Pagliara, C.da San Marco, C.da Mattine, C.da La Quarta, C.da Piano della Croce e Case Popolari alimentate dal Serbatoio San Marco e Partitore Centro, dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025. NUSCO: zona rurale alimentata dal serbatoio San Pancrazio, dalle ore 23:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI: centro urbano e CARCERE alimentati dal serbatoio Petrile dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025. PATERNOPOLI: C.da Piana del Bosco, C.da Salice, C.da Nocelleto, C.da Bovane, C.da Cerreto, C.da Calore e zone limitrofe alimentate dal serbatoio San Quirico, dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025. GESUALDO: C.da Ariella, C.da Carpignano, C.da Torre dei Monaci, C.da Otica, C.da Valli, C.da Fontana Tassola, C.da Maddalena, C.da Pescariello, C.da Lammie, C.da San Silvestro, Via Dante Alighieri, C.da Pozzo del Principe, C.da Sant’Elia, C.da Catauro, C.da Capo di Gaudio alimentate dal serbatoio Lappierti, dalle ore 23:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025.

Disagi anche a Mugnano del Cardinale

Prevista la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Mugnano del Cardinale. La sospensione idrica avverrà dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 19 settembre 2025.Stessa chiusura notturna del serbatoio a servizio della frazione Arcella e zone limitrofe del Comune di Montefredane e del serbatoio a servizio del Comune di Santa Paolina.