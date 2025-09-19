Emergenza idrica in Irpinia, ecco i comuni che resteranno senz'acqua stanotte Ecco l'avviso dell'Alto Calore

Crisi idrica, chiusure dei serbatoi programmate anche per stanotte in Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: Frigento: C.da Pagliara, C.da San Marco, C.da Mattine, C.da La Quarta, C.da Piano della Croce e Case Popolari alimentate dal serbatoio San Marco, dalle ore 22:00 di venerdì 19 settembre 2025 alle ore 06:00 di sabato 20 settembre 2025. Gesualdo: C.da Ariella, C.da Carpignano, C.da Torre dei Monaci, C.da Otica, C.da Valli, C.da Fontana Tassola, C.da Maddalena, C.da Pescariello, C.da Lammie, C.da San Silvestro, Via Dante Alighieri, C.da Pozzo del Principe, C.da Sant’Elia, C.da Catauro, C.da Capo di Gaudio alimentate dal serbatoio rurale Lappierti, dalle ore 22:00 di venerdì 19 settembre 2025 alle ore 06:00 di sabato 20 settembre 2025. Paternopoli: Centro abitato alimentato dal serbatoio Mattine; C.da Piana del Bosco, C.da Salice, C.da Nocelleto, C.da Bovane, C.da Cerreto, C.da Calore e zone limitrofe alimentate dal serbatoio S. Quirico, dalle ore 22:00 di venerdì 19 settembre 2025 alle ore 06:00 di sabato 20 settembre 2025.

Stop all'acqua stanotte

Prevista la chiusura notturna dei serbatoi a servizio anche dei Comuni di Mugnano del Cardinale, Sirignano, Quadrelle, Summonte, Pietrastornina dalle ore 22:00 di venerdì 19 settembre 2025 alle ore 06:00 di sabato 20 settembre 2025.

Chiude il serbatoio di San Michele di Serino

Prevista anche la chiusura notturna del serbatoio rurale a servizio del Comune di San Michele di Serino, dalle ore 22:00 di venerdì 19 settembre 2025 alle ore 06:00 di sabato 20 settembre 2025.