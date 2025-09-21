Avellino, domenica senza auto: oggi strade chiuse e divieti in città Da via Dorso a Via Colombo, passando per Via Partenio e Corso Europa ecco la mappa dei divieti

Settimana Europea della mobilità sostenibile, oggi strade chiuse ad Avellino. Il Comando di Polizia Municipale di Avellino ha disposto, con ordinanza n. 535/R.O., la chiusura al traffico di diverse strade cittadine per oggi domenica 21 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Strade interessate e orari

L’ordinanza prevede il blocco della circolazione di tutti i veicoli non adibiti al servizio pubblico all’interno di un’area delimitata da via Dorso, via Marconi, via Cristoforo Colombo, via Esposito, piazza Aldo Moro, via S. Mancini, via Mazzas, via Partenio, piazza Garibaldi, via De Sanctis, corso Europa e via Roma.

Veicoli autorizzati

Sono esentati dal divieto i veicoli di residenti o proprietari di box/garage all’interno dell’area interessata, i veicoli al servizio di persone con mobilità ridotta muniti di apposito contrassegno, i taxi, i veicoli N.C.C., quelli delle forze di polizia e della Polizia Municipale, nonché i mezzi di soccorso, emergenza e quelli impiegati da medici e veterinari in visite urgenti a domicilio.

Controlli, segnaletica e multe per i trasgressori

Il provvedimento sarà attuato con l’apposizione della segnaletica stradale prevista, e la Polizia Municipale vigilerà sul rispetto dell’ordinanza. L’atto annulla qualsiasi precedente disposizione in materia. La violazione delle prescrizioni è punita ai sensi del Codice della Strada, e contro il provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. della Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.