Gesualdo, oggi sarà scoperto il busto di San Pio donato da Franco Barattini E' stato realizzato con marmo delle stessa cava da cui Michelangelo scelse il marmo per la Pietà

Questa sera lunedì 22 settembre, alle ore 19:30, nella chiesa di San Nicola di Bari a Gesualdo (AV), sarà scoperto un busto di San Pio da Pietrelcina, realizzato in marmo bianco di Carrara.

L’opera è stata donata da Franco Barattini, delle Cave Michelangelo – Studio d’Arte di Massa Carrara, la stessa cava dalla quale, nel 1497, Michelangelo scelse il marmo per scolpire la celebre Pietà.

La cerimonia di benedizione, promossa dal parroco Padre Enzo Gaudio, cappuccino, vedrà la presenza dell’arcivescovo Mons. Pasquale Cascio, dei sindaci del territorio e delle associazioni di volontariato.