Commozione a Gesualdo: scoperto il busto in marmo di San Pio Un'opera che riporta alla mente la pietà scolpita da Michelangelo

Commozione in occasione dello scoprimento del busto di San Pio da Pietrelcina donato alla comunità di Gesualdo in uno dei luoghi più cari al frate dei miracoli. Un evento straordinario coinciso con l’anniversario della sua morte e fortemente voluto dal parroco Padre Enzo Gaudio.

L’opera è stata donata da Franco Barattini, delle Cave Michelangelo studio d’arte di Massa Carrara, la stessa cava dalla quale, nel 1497, Michelangelo scelse il marmo per scolpire la celebre Pietà.

Fede e devozione da parte dei devoti che hanno preso parte alla benedizione della lampada e dell'olio offerto dal locale gruppo di preghiera di Padre Pio e alla fine della liturgia, al concerto meditazione diretto da Sabrina Caprarella con le letture delle epistole del Santo e la toccante celebrazione del beato transito con la reliquia.

All'evento ha preso parte l'arcivescovo della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia Pasquale Cascio il quale richiamando le parole di Papa Leone XIV, ha rivolto un accorato appello alla pace.

Celebrazione molto sentita dalla comunità di Gesualdo e non solo le cui immagini sono arrivate in diretta nelle case, grazie al frate reporter Fidelis Maria Arevalo.

Oggi alle 14.00 nell'edizione delle 14.00 del telegiornale di Otto Channel Tv, sul canale 16 del digitale servizio un dettagliato servizio con le immagini gitate ieri sera a Gesualdo nella chiesa di San Nicola di Bari.