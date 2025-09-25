Crisi idrica senza fine: stanotte rubinetti a secco in Irpinia, ecco dove Ecco l'elenco dei comuni interessati

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: FRIGENTO: C.da Cortiglio, C.da Parco, C.da Lappierti, C.da Pannizza – alimentate dal Serbatoio Lappierti; C.da Pagliara, C.da San Marco, C.da Mattine, C.da La Quarta, C.da Piano della Croce e Case Popolari – alimentate dal Serbatoio San Marco; Centro urbano – alimentato dal Partitore Centro Urbano; NUSCO: Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo, Via Campo, Via Ofanto, Via Tagliabosco, Via Macchia, Via Tavernarsa e zone limitrofe – alimentate dal Serbatoio Rurale San Pancrazio;

Altri comuni a secco

PATERNOPOLI: Centro abitato alimentato dal Serbatoio Mattine – C.da Piana del Bosco, C.da Salice, C.da Nocelleto, C.da Bovane, C.da Cerreto, C.da Calore e zone limitrofe – alimentate dal Serbatoio San Quirico; GESUALDO: C.da Ariella, C.da Carpignano, C.da Torre dei Monaci, C.da Otica, C.da Valli, C.da Fontana Tassola, C.da Maddalena, C.da Pescariello, C.da Lammie, C.da San Silvestro, Via Dante Alighieri, C.da Pozzo del Principe, C.da Sant’Elia, C.da Catauro, C.da Capo di Gaudio – alimentate dal Serbatoio Lappierti; TAURASI: Via Mirabella, Via Calore, C.da Padulisi e zone limitrofe – alimentate dal Serbatoio Rurale. La sospensione idrica avverrà dalle ore 22:00 di giovedì 25 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 26 settembre 2025.

Stop al pozzo di San Pietro

A causa del fermo pozzo S. Pietro l’erogazione idrica nelle frazioni Piano, Preturo, Borgo, San Felice, Caliano, San Pietro e Sant’Eustachio del Comune di Montoro, è sospesa. I lavori per effettuare la riparazione sono in corso. Il ripristino della fornitura idrica avverrà nel tardo pomeriggio. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Nel mandamento

Prevista la chiusura notturna del serbatoio a servizio del Comune di Mugnano del Cardinale, dalle ore 22:00 di giovedì 25 settembre 2025 alle ore 06:00 di venerdì 26 settembre 2025. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canali Social. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.